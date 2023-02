Família no Museu: Inseto de Papelão (2)

O setor educativo convida o público para conhecer um pouco mais sobre alguns dos insetos que encontramos no espaço do Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro! Na maioria das vezes, eles passam despercebidos por muitos de nós, mas desempenham um papel muito importante na natureza. O objetivo da atividade é ensinar de forma lúdica e criativa como são os insetos e quais funções desempenham no meio ambiente.