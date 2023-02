“O Zen na Vida Diária – Harmonia em Suas Relações” com Monja Coen Roshi

Na palestra “O Zen da Vida Diária – Harmonia em Suas Relações”, a Monja Coen Roshi falará sobre como podemos alcançar harmonia em nossas relações diárias. Será apresentado o Zen como uma prática interreligiosa, não como uma religião de um oriente distante. O Zen é uma forma de estar no mundo, de promover relacionamentos de harmonia, de equidade e de colaboração entre todas as tradições espirituais para o bem de todos. O que é o Zen Budismo? É uma religião? É uma filosofia? Como se pratica? Durante a palestra o público irá entender melhor o que é e a quê se propõe o Zen. Mais importante que isso, vai entender como o Zen prepara para agir de forma consciente no mundo em benefício de todos os seres.

