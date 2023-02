Observação de Aves, com Douglas Santos

A observação de aves pode ser praticada em qualquer lugar, inclusive da janela de casa, mas locais com maior presença de árvores e biodiversidade preservada possibilitam a visualização de um maior número de espécies. O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro são um desses lugares preservados, localizados em um dos municípios mais procurados pelos observadores de aves do mundo. Nesta oficina/palestra, o biólogo Douglas Santos, especializado em ornitologia, irá falar sobre o tema “Observação de Aves”, ensinando técnicas e dando dicas, por meio de um tour realizado na área do Auditório Claudio Santoro e Museu Felícia Leirner. Serão abordados temas como gravação do som das aves, com o celular, dicas e técnicas para encontrar as espécies e o uso de aplicativos que auxiliam na identificação das aves que ocorrem na região. Em caso de tempo chuvoso ou de interferências que impossibilitem a parte prática da atividade, serão realizadas dinâmicas (em espaço fechado) que possibilitem treinar as técnicas discutidas durante a parte teórica.

Inscrições: (16) 98242-0999 ou [email protected]

Vagas: 20 participantes