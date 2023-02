Série Orquestras do Vale apresenta: Orquestra Filarmônica do Vale

A Orquestra Filarmônica do Vale do Paraíba, residente do Parque Tecnológico de São José dos Campos, é um conjunto regional, livre e moderno, constituído em 14/10/2020 pelo Maestro Paulo D’Angeles. Trata-se de uma orquestra com formação de impacto e brilho, composta por 46 Músicos + maestro, com instrumentos das famílias das cordas, madeiras, metais, percussão e cozinha. O repertório da OFV transita entre o erudito e o popular, produzindo concerto com curva ascendente, iniciando por obras do período Barroco, Clássico ou Romântico, adentrando no período Contemporâneo, explorando trilhas sonoras do cinema, MPB e clássicos do Rock in Roll.

