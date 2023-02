Toriba Musical – Musicais Árias e Duetos

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais. As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes. Porém, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 100,00 (R$ 50,00 consumíveis no hotel).

LEDA MONTEIRO, soprano

DAVI BARBOSA, barítono

ANTONIO LUIZ BARKER, piano

No programa canções de musicais, entre os quais, “Cinderella, Rodgers & Hammerstein; Ten Minutes Ago, dueto; Loneliness of the Evening, dueto; Beauty and the beast (A bela e a fera), Alan Menke & Howards Ashman e Tim Rice; If I can’t love her, solo – barítono; Tale as old as time, solo – soprano.