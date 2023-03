Circuito da Páscoa 2023

A Prefeitura de Campos do Jordão vai promover no dia 01 de abril o “Circuito de Páscoa” para celebrar a data com crianças e adolescentes com idade até 14 anos. Além da procura dos chocolates, também haverá brincadeiras, pintura de rosto e muita diversão.

O evento acontecerá no Centro de Eventos André Franco Montoro e no Campo de Futebol da Abernéssia, das 09h às 13h, e todas receberão pulseiras de identificação por cor, de acordo com a idade, na própria escola.

Ao final de cada circuito, o coelho da páscoa estará presente para entregar chocolates para as crianças.

Venha se divertir com a família!!