6º Festival Dito Nunes de Bandas e Fanfarras

A praça São Benedito receberá no próximo domingo, dia 23 de abril, das 10h às 14h, a sexta edição do Festival Dito Nunes de Bandas e Fanfarras, uma iniciativa do maestro Fulvio Mendonça Vilen com o apoio da Prefeitura de Campos do Jordão, da Associação Comercial e de parceiros locais.

Ao todo, foram convidadas seis bandas que vão levar beleza, lindas coreografias e muita música para o público. Além das jordanenses BAMILS (Banda Marcial Irene Lopes Sodré) e BALMAT (Banda Laurinda da Matta), estarão presentes também corporações musicais provenientes das cidades de Poços de Caldas (MG), Alfenas (SP), Santo Antonio do Pinhal (SP) e Areias (SP). A expectativa é que o Festival Dito Nunes reúna, neste ano, mais de quinhentos músicos, entre jordanenses e convidados.

As apresentações serão gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

Para outras informações, entre em contato com a Secretaria de Valorização da Cultura: (12) 3664-4427.

Participe!