Ensaio Aberto: Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão

O Ensaio Aberto desse mês traz a Filarmônica de Campos do Jordão e Região (OFCJR) fundada em 2019, pelo maestro Claudemir Quatroche, sua esposa Paula Pontes e colaboradores, com o objetivo de disseminação do conhecimento, capacitação de músicos e musicistas, em formação ou já formados. OFCJR busca fomentar a cultura, implementar a educação musical de qualidade e o desenvolvimento sociocultural e intelectual, transformando vidas em comunidades de Campos do Jordão.