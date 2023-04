Exposição de Arte em Homenagem a Campos do Jordão

EXPOSIÇÃO DE ARTE EM HOMENAGEM À CIDADE REÚNE 40 ARTISTAS

Acontece na próxima quinta-feira, dia 27 de abril, a partir das 19h, no salão nobre do Hotel Boutique Quebra Noz, a abertura da Exposição de Arte em Homenagem ao Aniversário de 149 Anos de Campos do Jordão, uma iniciativa da Prefeitura que tem o objetivo de mostrar ao público a novíssima produção artística jordanense. Ao todo, quarenta artistas locais, entre pintores, fotógrafos, escultores, artesãos, desenhistas, poetas e escritores se inscreveram na Mostra, que permanecerá no local até o dia 22 de maio. Na abertura, serão entregues certificados a todos os participantes e medalhas aos três primeiros colocados, indicados pela comissão julgadora dos trabalhos que ficará a cargo dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural. As medalhas deste ano homenageiam e recebem o nome de importantes personalidades da cultura no ano no centenário dos seus nascimentos: Walter Dalla Dea, Lygia Fagundes Telles e Ionel Strass. Além da exposição de Arte, a abertura conta ainda com a entrega do título de Guardiã da Cultura, da História e da Memória de Campos do Jordão à senhora Benedita Costa Biagioni, de família pioneira na Cidade e o lançamento do livro “Campos do Jordão, Memórias e Crônicas”, de Ricardo Arcoverde Credie, que estará autografando a obra. Para o prefeito Marcelo Padovan, “apoiar a Arte e a Cultura é uma das mais importantes funções de um governo, e estamos muito satisfeitos com essa parceria com o Hotel Quebra Noz que nos permite abrir espaço e dar visibilidade aos nossos artistas, no aniversário da Cidade”.

A Exposição tem entrada franca e é aberta ao público.

Para outras informações, entre em contato com a Secretaria de Valorização da Cultura: (12) 3664-4427.