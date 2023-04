Palestra – Alienação Parental

CÂMARA RECEBE PALESTRAS SOBRE ALIENAÇÃO PARENTAL E PREVENÇÃO ESCOLAR

No próximo dia 26 (quarta), a Câmara Municipal de Campos do Jordão recebe duas palestras em seu Plenário para conscientizar sobre alienação parental e prevenção no ambiente escolar. O encontro tem início às 14h e a entrada é gratuita.

A primeira palestrante será a Dra. Katia Boulos, Advogada Familiarista e Docente Universitária, que vai falar sobre “Alienação Parental”.

O segundo a falar será o Dr. Luis Geraldo, Delegado da Polícia Civil de Campos do Jordão, que vai tratar sobre “Violência nas Escolas: Enfretamento e Prevenção”.

O evento é organizado pela Associação de Advogados de Campos do Jordão, em parceria com a Câmara Municipal, através do Presidente da Casa, Vereador Leandro César, e da Secretaria Municipal de Educação.