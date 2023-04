A Prefeitura de Campos do Jordão, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nesta quarta-feira (26) mais um encontro do projeto Bebê a Bordo. á çã ( ). Os demais encontros acontecerão no Espaço Cultural Dr. Além.

Durante os encontros, uma enfermeira estará avaliando a rotina de pré-natal das gestantes, portanto em cada atividade é imprescindível a apresentação da carteirinha de pré-natal.

As gestantes que preencherem todos os requisitos de acompanhamento pré-natal (consultas, exames e vacina em dia), e participarem de pelo menos 04 encontros do projeto, serão presenteadas com o “Kit Bebê a Bordo” confeccionado com muito carinho para a futura mamãe e seu bebê, no encontro o qual estejam entre a 34° e 37° semana de gestação.

Faz parte do Kit: 1 bolsa personalizada, 1 banheira infantil, 1 cobertor e 1 touca personalizados para recém nascido, 1 sabonete glicerinado, 1 caixa de cotonete e 1 frasco de álcool 70% para curativos do coto umbilical do bebê, e 1 pacote de absorvente pós parto.

Todas as gestantes do município estão convidadas! Não se esqueça de levar a carteira de pré-natal.