Winter Sessions 2023 (I)

No feriado de CORPUS CHRISTI, nos dias 08 e 09 de junho as Agências, MAK (@agenciamak) e Deep Entertainment (@deep_entertainment) apresentam: WINTER SESSIONS 2023 – CAMPOS DO JORDÃO.

Dia 08/06 a partir das 16 Horas um Super Sunset com Open Bar Premium e os Dj’s: Chemical Surf, Dre Guazzeli e Edu Zottini.

Dia 09/06 a partir das 13 Horas, a nossa tradicional Feijoada com Open Bar Premium com os Dj’s: Cat Dealers, Edu Zottini e a Banda Me Viu Mentiu. A Feijoada será servida das 13 as 17 Horas.

Venha desfrutar de SUNSETS EXCLUSIVOS e inesquecíveis no coração de CAPIVARI (Em frente ao Shopping Market Plaza).

