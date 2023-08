Marisa Monte – Turnê Portas

A cantora Marisa Monte no sábado (09), realizará o espetáculo da turnê ‘Portas’ no Parque Capivari, no novo espaço inaugurado no final de 2022 após as obras de revitalização que inclui um palco sobre o lago e uma arquibancada com conceito de concha acústica aberta. No espetáculo, além das canções do novo álbum, o repertório vai destacar os momentos importantes da carreira de mais de três décadas da cantora e compositora.

Ingressos: https://www.eventim.com.br/event/marisa-monte-portas-tour-parque-capivari-campos-do-jordao-sp-16621296/