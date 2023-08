WTR on Campos do Jordão I

“O evento WTR – World Trail Races – em Campos do Jordão é uma oportunidade única para os amantes da natureza e dos esportes outdoor se conectarem com a exuberante beleza da cidade mais alta do Brasil. Nosso destino está honrado em sediar este importante evento”, afirma André Barbêdo, Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.

CRONOGRAMA CAMPOS DO JORDÃO

01/09 (sexta-feira)

Local: Arena WTR no Parque Capivari

Endereço: Rua Eng. Diogo José de Carvalho, 1291, Capivari, Campos do Jordão – SP CEP: 12460-000

Horário: 17h às 21h – Entrega de kits de todas as provas