Zeca Baleiro – Festival de Música FLMA

Com 26 anos de carreira, Zeca Baleiro traz ao Festival de Música FLMA 15 anos um verdadeiro passeio pelos sucessos de sua discografia, com um repertório que reúne canções consagradas em novos arranjos contagiantes e alguns lados B, entre músicas de seus álbuns mais recentes. O cantor irá preencher o palco do Auditório Claudio Santoro em uma noite incrível, trazendo a pluralidade de seu trabalho para complementar as comemorações de aniversário da Fundação Lia Maria Aguiar.

O FESTIVAL

A Fundação Lia Maria Aguiar completa 15 anos de história no dia 29 de agosto e, para comemorar sua década e meia de conquistas e realizações, a instituição preparou o “Festival FLMA 15 anos” um evento especial que levará o clima festivo e a intenção intrínseca de abraçar a cidade com conhecimento, diálogo e cultura por meio de uma programação com ações exclusivas para seus alunos e colaboradores, além de eventos para moradores e visitantes.

Ingressos pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/zeca-baleiro-festival-de-musica-flma/2131440