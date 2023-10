6º Concerto Infantojuvenil – Clássicos da Bossa e MPB (2)

O espetáculo “6º Concerto Infantojuvenil – Clássicos da Bossa e MPB” irá trazer o melhor da música brasileira ao palco do Parque Capivari, homenageando grandes compositores, como João Gilberto, Tom Jobim e Cartola. O espetáculo mistura a nostalgia e a energia contagiante das canções nacionais às emocionantes interpretações dos alunos da FLMA, passeando também entre ritmos como maracatu, frevo e baião. As apresentações do Núcleo de Música acontecem de 12 a 15 e de 17 a 20 de novembro.

6º Concerto Infantojuvenil – Clássicos da Bossa e MPB

Espetáculo Núcleo de Música FLMA

Local: Parque Capivari

12/11 – 20h

13/11 – 16h, 19h e 21h

14/11 – 16h e 20h

15/11 – 20h

17/11 – 20h

18/11 – 16h, 19h e 21h

19/11 – 16h e 20h

20/11 – 20h