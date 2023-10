Consciência Negra: “Baque Mulher de Taubaté”

O Baque Mulher é um movimento de empoderamento feminino através do Maracatu de Baque Virado idealizado e coordenado por Joana D’arc Cavalcante – Mestra Joana. O Baque Mulher Recife foi fundado em 2008 e tem 39 filiais espalhadas pelo Brasil e uma em Portugal. Nas suas loas, além da homenagem à origem tradicional do Maracatu, traz questões contemporâneas, enaltecendo o poder feminino e se posicionando contra o machismo, a opressão, o preconceito e a violência. O Baque Mulher Taubaté conta com mais de 20 mulheres, entre batuqueiras e dançarinas, de Taubaté e região, que se apresentam sob a regência de Rafa Valente. Foi criado há dois anos e, além de realizar apresentações, também promove oficinas para mulheres sobre os fundamentos, a dança e os toques do Maracatu de Baque Virado.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Data: 18/11/2023, às 11h