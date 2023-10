Consciência Negra: “Musical Duo Voz e Violão”, com Fernanda Santos

Em celebração a Semana da Consciência Negra, a cantora Fernando Santos apresentará um repertório com composições que contemplam a luta e o ativismo do movimento negro. Fernanda Santos é uma artista musical especializada em performances de voz, acredita que a música é capaz de criar uma atmosfera única e memorável. Com anos de experiência no cenário musical, oferece apresentações de alta qualidade e profissionalismo, com um repertório que atende a variados públicos.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Data: 19/11/2023, às 11h