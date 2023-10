Consciência Negra: “Tecnologia Ancestral: Aprendendo Sobre os Símbolos Adinkras”

No mês de novembro, o Núcleo Educativo convida os visitantes a conhecer um pouco mais sobre os símbolos ADINKRAS, um entre os vários sistemas de escrita africano, composto por ideogramas que representam ideias e valores expressos em provérbios. Na oficina, os participantes poderão aprender sobre os símbolos, seus significados, sua presença dentro do nosso cotidiano brasileiro e no final personalizar uma ecobags, utilizando carimbos e estêncil, e levar para casa um pedacinho dessa sabedoria ancestral.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Data: Dia 21/11/2023, das 10h às 12h