Domingo Musical: “The Sirius Duo: Vozes e Piano”

O Projeto Dueto & Teclas é uma apresentação musical que une o talento de um trio composto pela mezzo soprano Naluh, o barítono Thiago Albano e o pianista Bruno Henrique. As vozes com timbres distintos e complementares, entrelaçam-se em harmonia perfeita, criando um diálogo musical cativante. Os duetos são cuidadosamente selecionados, abrangendo gêneros como pop, rock e música popular, com arranjos customizados que elevam ainda mais a beleza das melodias. O piano, por sua vez, é o elemento central que une e conduz toda a performance. O pianista traz vida aos arranjos, explorando todas as possibilidades sonoras do instrumento, ele quem transforma cada nota em pura magia, envolvendo o público em um universo sonoro único. O projeto Dueto & Teclas proporciona uma experiência inesquecível. É uma oportunidade imperdível para os amantes da música desfrutarem de uma apresentação sofisticada e memorável.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Data: Dia 12/11/2023, às 11h