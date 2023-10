Espetáculo de Dança FLMA – Giselle (2)

O Núcleo de Dança se apresenta de 24 a 26 de novembro e de 01 a 03 de dezembro, com o Ballet de Repertório “Giselle”, um dos mais famosos ballets do mundo, baseado em um conto alemão, que estreou em 1840 e permanece vivo até hoje como símbolo do romantismo na dança. O número conta sobre uma jovem camponesa, Giselle, que após se apaixonar sofre uma grande desilusão amorosa e morre de desgosto ao descobrir que seu amor era noivo de outra pessoa, se tornando uma Willi. Nesse mundo, as Willis são jovens que morreram de decepção antes do casamento, são espíritos que se vingam dos homens que adentram a floresta nas madrugadas. Será que Giselle lutará por seu amor? A história se desenrola explorando sentimentos de arrependimento e redenção, amor e perdão.

Espetáculo Núcleo de Dança FLMA

Local: Parque Capivari

24/11 – 20h

25/11 – 20h

26/11 – 16h

02/12 – 16h e 20h

03/12 – 20h