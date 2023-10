Festival de Viola 2023 II

Neste ano, o valor da premiação é recorde: no total, os participantes concorrerão a 22 mil reais distribuídos para apresentações individuais e em duplas. O festival será realizado em dois lugares: nos dias 08 e 09 de novembro acontecem as eliminatórias no Espaço Cultural Dr Além. Já a grande final será realizada no dia 11, sábado, no Auditório Claudio Santoro, parceiro do projeto. Todas as apresentações são gratuitas.

O Festival da Viola de Campos do Jordão é um dos mais tradicionais festivais da cidade e pioneiro na região, inspirando a realização de inúmeros outros festivais de música de raiz no Vale do Paraíba. Por essa razão, foi tombado como Patrimônio Imaterial da Cidade. Não perca a chance de participar! Os interessados podem se inscrever e acessar o regulamento por meio do site culturacj.blogspot.com. Mas lembre-se, as inscrições encerram no dia 31 de outubro. Para outras informações, entre em contato com a Secretaria de Valorização da Cultura: (12) 3664-2300.