Natal FLMA – Inauguração da Decoração Natalina

A concentração para a Carreata começa às 18h, no Portal da Cidade, de onde o percurso parte para a avenida principal até chegar ao Parque Capivari. A Carreata contará mais uma vez com a presença do Papai Noel cantor, sucesso nos anos anteriores, trazendo belas canções temáticas, acompanhado pelos alunos dos núcleos socioculturais da FLMA. Haverá ainda a distribuição de bandeiras e balões para os presentes celebrarem a chegada da festividade à cidade.

Os enfeites poderão ser conferidos no Portal da cidade, Praça da Abernéssia (espaço que, além das luzes, ganha mais vida com os famosos brinquedos que fazem a alegria das crianças) e Capivari. Quem passar por esses locais poderá tirar fotos e se divertir nos atrativos até o dia 08 de janeiro.

Inauguração da Decoração Natalina

Acender das Luzes com Carreata com Papai Noel e Espetáculo em Homenagem aos 15 anos da FLMA

Dia: 10 de novembro

Hora: concentração no Portal da Cidade às 18h

Local: saída do Portal da Cidade, com parada na Praça da Abernéssia até a chegada ao Parque Capivari