O 25º Café com Poesia está chegando, e desta vez, com uma atração muito especial: o Grupo Catireiros da Mantiqueira! Se você aprecia a cultura, a música e a poesia, este é o lugar para estar. O Café com Poesia é um convite aberto a todos que desejam compartilhar momentos de arte e cultura, juntamente com a nossa amada comunidade. Venha prestigiar o Grupo Catireiros da Mantiqueira e encante-se com suas apresentações. Este evento é uma oportunidade única para se conectar com a arte e com outros amantes da cultura. Além disso, ao final do evento, desfrutaremos de um saboroso café comunitário, fortalecendo laços de amizade e celebrando nossa cultura local. Não perca esta oportunidade de vivenciar a riqueza cultural de Campos do Jordão. Sua presença é fundamental para tornar o 25º Café com Poesia um sucesso. Esperamos por você!

Data: 10 de novembro

Horário: Das 14h às 16h

Local: Centro de Convivência do Idoso “Wilma Jundi Dubieux”, na Av. Frei Orestes Girardi, 105.