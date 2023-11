Toriba Musical – Duo Divas

A programação musical do Hotel Toriba, sob a DIREÇÃO ARTÍSTICA DE ANTONIO LUIZ BARKER, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais. Acompanhe aqui toda a programação de agosto que preparamos especialmente para vocês, hóspedes do Toriba, frequentadores do Toribinha Bar & Fondue, do Pennacchi Restaurante e do Chá da Tarde. Programem-se para assistir aos espetáculos. É mais uma das muitas razões para vocês virem ao Toriba, hotel em Campos do Jordão. As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes. Porém, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 50,00 (consumíveis no hotel).

MALU CAMERON, violoncelo

CAROL KLIEMANN, violino

Duas grandes instrumentistas da OSESP dialogando, com arranjos exclusivos para violino e violoncelo. Em arranjos originais um vasto e belo repertório desde o erudito até o pop internacional.

Não hóspede consulte disponibilidade.