Concerto “Clássicos Brasileiros” (3)

No próximo dia 02 de dezembro, o Auditório Claudio abre suas portas para um momento histórico: o concerto “Clássicos Brasileiros”, do pianista Marcelo Bratke e da Camerata Brasil – um tributo a grandes compositores brasileiros como Villa-Lobos, Ernesto Nazareth e Dorival Caymmi, entre outros.

Bratke, que possui residência e profundas raízes familiares com Campos do Jordão, foi convidado pela prefeitura para abrir na Cidade sua nova turnê, que vai passar ainda por outras cidades paulistas.

Um dos mais consagrados músicos brasileiros de todos os tempos, Marcelo Bratke possui extensa lista de serviços prestados à música e ao país, tendo recebido, em 2017, a Ordem do Mérito Cultural do Governo Brasileiro. Criou inúmeros projetos importantes, como a própria Camerata Brasil, em 2008, que já realizou mais de 300 apresentações, o Cinemúsica, com sua esposa, a artista plástica Mariannita Luzzati, o Villa-Lobos Worldwide, entre outros.

Bratke se apresentou ao lado de maestros como Alexander Lazarev, Isaac Karabtchevsky, Álvaro Cassuto, Eleazar de Carvalho, John Neschling, Roberto Minczuk, João Carlos Martins, entre outros, bem como em projetos crossover com Julian Joseph, Naná Vasconcelos, Thiago Soares, Marco Gambino, Milton Nascimento, Dori Caymmi, Fernanda Takai e Sandy.

Para o concerto em Campos do Jordão a Camerata será formada por Tiago Paganini ao violino, Daniel Enache no violoncelo, Gabriela Deps na flauta, Franciany Mairink no clarinete e Whisley Madeira na percussão, além do próprio Marcelo na regência e no piano.

O espetáculo, gratuito, terá início às 20h, mas antes, às 15h, haverá o ensaio aberto e, às 19h, terá lugar no palco do Auditório as entregas, pelo prefeito Marcelo Padovan, do X Prêmio Campos do Jordão de Literatura e dos certificados para os artistas e produtores jordanenses contemplados pela Lei Paulo Gustavo de Fomento à Cultura.

Para reservar seus ingressos, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/evento/marcelo-bratke-e-camerata-brasil-classicos-brasileiros/2258132?referrer=guiacmapos.com&referrer=www.guiacampos.com

O Auditório Claudio Santoro fica na Av. Dr Luis Arrobas Martins, 1880, Alto da Boa Vista. Para outras informações, entre em contato com a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura: (12) 3664-2300.

Participe!