Parque Capivari – Shows 1

Um mês inteiro de música, cultura, diversão e natureza, do jeitinho que o inverno na serra merece!
Vai ter musical Aventura na Montanha, bandas ao vivo, orquestras sinfônicas e DJs agitando a programação quase todos os dias. E no Morro do Elefante, a experiência fica ainda mais especial com atrações fixas toda sexta, sábado e domingo:
14h - DJ Jota Ferrari
16h - Show Rob Nogueira
18h - DJ Paulo
Todos os eventos são gratuitos e fazem parte da nossa temporada de inverno 2025.
Confira a programação e venha viver momentos inesquecíveis com a gente!
Estacionamento privado com segurança e monitoramento.
R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 - Capivari, Campos do Jordão - SP