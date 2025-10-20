Parque Capivari – Shows 2

20 jul - 2025 • 11:00

Local: Parque Capivari

Um mês inteiro de música, cultura, diversão e natureza, do jeitinho que o inverno na serra merece!
Vai ter musical Aventura na Montanha, bandas ao vivo, orquestras sinfônicas e DJs agitando a programação quase todos os dias. E no Morro do Elefante, a experiência fica ainda mais especial com atrações fixas toda sexta, sábado e domingo:
14h - DJ Jota Ferrari
16h - DJ Paulo
Todos os eventos são gratuitos e fazem parte da nossa temporada de inverno 2025.
Confira a programação e venha viver momentos inesquecíveis com a gente!
Estacionamento privado com segurança e monitoramento.
R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 - Capivari, Campos do Jordão - SP

Links Patrocinados

Hotel Le Renard
A poucos metros do centrinho de Vila Capivari, O Le Renard é o mais novo e luxuoso Ho...
Chalés do Rancho Santo Antônio
Chalés completos com lareira e hidromassagem, em uma área verde com 100 alqueires, id...
Pousada Villa Capivary
O conforto de sua casa e o charme de Campos em um só lugar. Localizada no centro turi...