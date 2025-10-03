Informações do Evento
Data: sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Horário: A partir das 17:00
Local: Ao lado do Portal da Cidade
Endereço: Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro - Vista Alegre, Campos do Jordão - SP, Brasil
Preço: Á partir de 10 reais
Campos do Jordão, 30 de setembro de 2025.
Data: sexta-feira, 3 de outubro de 2025
Horário: A partir das 17:00
Local: Ao lado do Portal da Cidade
Endereço: Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro - Vista Alegre, Campos do Jordão - SP, Brasil
Preço: Á partir de 10 reais
Links Patrocinados
Atendimento Online