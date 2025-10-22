Natal dos Sonhos – Abertura

No dia 31 de outubro às 20h a magia começa de verdade em Campos do Jordão com carreata do Papai Noel saindo do Portal e apresentação do Coro no Capivari. A Fundação Lia Maria Aguiar está presenteando a cidade com uma programação gigante e linda. Música, dança e teatro para encantar quem ama viver o Natal com brilho nos olhos.