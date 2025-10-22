No dia 31 de outubro às 20h a magia começa de verdade em Campos do Jordão com carreata do Papai Noel saindo do Portal e apresentação do Coro no Capivari. A Fundação Lia Maria Aguiar está presenteando a cidade com uma programação gigante e linda. Música, dança e teatro para encantar quem ama viver o Natal com brilho nos olhos.
Natal dos Sonhos – Abertura
31 out - 2025 > 31 out - 2025
Local: Parque Capivari
Links Patrocinados
Hotel tradicional de Campos está localizado na avenida principal da cidade entre o ce...
A mais nova opção de hospedagem próxima ao Capivari. A Pousada Chateau do Luar Prime...
A Pousada Lucerna está situado à 10 minutos do centro de Capivari. Você vai viver mom...