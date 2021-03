Ação Virtual – Ação para Guias de Turismo: Como Valorizar o Turismo Nacional

Museu e Auditório convidam a professora Mayara Roberta Martins para refletir sobre os rumos do turismo no período de incertezas geradas pela pandemia de Covid-19. Além disso, a professora falará sobre a importância dos guias de turismo na valorização do turismo nacional e na retomada neste setor que foi tão afetado no último ano.

Mayara é professora do Instituto de Ciências Humanas e da Informação – ICHI (Turismo/Hotelaria/Eventos) – FURG, Doutora em Ambiente e Sociedade (NEPAM/UNICAMP), Mestra em Desenvolvimento Rural (PGDR/UFRGS) e Bacharela em Turismo (UFSCar – Sorocaba).

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sexta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito