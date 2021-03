Ação Virtual – Encontros com Arte Apresenta “Para Ouvir um Pássaro Cantar” com a Companhia de Música Teatral

E se a palavra poesia ganhasse asas? Se imagens, sons e gestos pudessem ser a matéria prima com que se brinca e sonha? E fossem as “novas palavras” duma coleção de poemas audiovisuais feitos à medida da nossa necessidade de estarmos juntos? É essa a ideia de Poemário: uma “prateleira” de poemas diferentes, emanando do universo criativo da Companhia de Música Teatral e da relação que tem tido com a Fábrica das Artes ao longo dos últimos anos. A disponibilização online de Poemário reúne o trabalho de um conjunto de artistas participando em processos colaborativos, a trabalhar a partir das suas casas durante o tempo de confinamento. Museu e Auditório compartilham com o público de casa o poema audiovisual “Para ouvir um pássaro cantar”, que faz parte do projeto Poemário produzido pela Companhia de Música Teatral de Portugal (CMT). Na abertura do vídeo, Paulo Maria Rodrigues, diretor artístico, educador e integrante da CMT, contará um pouco do processo criativo do grupo, promovendo um intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito