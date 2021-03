TORIBA MUSICAL – ÁRIAS DE ÓPERAS

WLADIMYR CARVALHO, baixo barítono

ANTONIO LUIZ BARKER, piano, direção musical

Programa:

• G. F. Handel – Frondi tenere, e belle … Ombra mai fù (ópera Xerxes)

• G. F. Handel – Lascia ch’io pianga (ópera Rinaldo)

• W. A. Mozart – Non più andrai farfallone amoroso (ópera As bodas de Figaro)

• W. A. Mozart – Deh, vieni alla finestra (ópera Don Giovanni)

• W. A. Mozart – Madamina, il catalogo è questo (ópera Don Giovanni)

• W. A. Mozart – O Isis und Osiris (ópera A flauta mágica)

• W. A. Mozart – In diesen heil’gen hallen (ópera A flauta mágica)

• W. A. Mozart – Der Vogelfänger bin ich ja (ópera A flauta mágica)

• G. Rossini – Largo al factotum (ópera O barbeiro de Sevilha)

• G. Rossini – La calunnia è un venticello (ópera O barbeiro de Sevilha)

• G. Verdi – Di Provenza il mar, il suol (ópera La Traviata)

• G. Bizet – Votre toast (Canção do toreador) (ópera Carmen)

Nascido em Goiás, Wladimyr Carvalho vive em Ribeirão Preto, SP, desde os 13 anos. Estudou piano clássico na infância e adolescência e canto a partir de 1987. Atualmente é coralista e solista junto aos Corais de Câmera e Lírico Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e da Sinfonietta Ribeirão Preto. Integrou o elenco de diversas montagens de óperas, entre elas As Bodas de Fígaro (Fígaro) e A Flauta Mágica (Papageno), de Mozart, La Serva Padrona (Uberto), de Pergolesi, e O Barbeiro de Sevilha (Dom Basilio), de Rossini. Participou de concertos como solista, interpretando peças de compositores barrocos, clássicos e românticos. Foi solista da Nona Sinfonia de Beethoven, realizada em Ribeirão Preto em 2012, e de Carmina Burana, de Carl Orff, em Ribeirão Preto, em 2006, 2007, 2008 e 2009. Foi finalista premiado no 4º Concurso Brasileiro de Canto Lírico Maria Callas, em 1999.