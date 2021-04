Ação Virtual – Museu e Auditório: Você sabia?

Às quartas-feiras, apresentaremos postagens sobre os bastidores do Museu e Auditório. Essa atividade propõe que o público entre em contato com algumas curiosidades sobre as obras de Felícia, o Auditório Claudio Santoro, o Festival de Inverno de Campos do Jordão e o patrimônio ambiental presente no local.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quartas-feiras, às 18h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito