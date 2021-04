TORIBA MIUSICAL – AMOR E HUMOR ATRAVÉS DOS TEMPOS

Claudio Goldman, piano e voz

Programa:

No espetáculo “Amor e Humor através dos Tempos” o eclético cantor Claudio Goldman faz um apanhado de originais e versões, em conhecidas canções de todos os tempos – de compositores como Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, George Gershwin, Leonard Bernstein, Chico Buarque –, indo do drama à comédia de maneira descontraída.

Claudio Goldman, 56, é cantor, pianista, versionista, produtor. Nasceu em família de músicos: pai formado em piano clássico, mãe cantora e professora de violão, avô violinista. Estudou música desde os 3 anos de idade, bateria aos 7, piano aos 12, canto aos 18 anos com Helly-Anne Karam. Deixou a Faculdade de Economia na PUC para cursar Composição e Regência na Unesp e na Fap-arte. Começou a fazer shows em 86 e profissionalizou-se em 90, deixando um emprego em banco para viver de música, gravando jingles, fazendo shows e participando de festivais. Em 1991, cantou durante 8 no casino Estoril, Portugal. Voltando ao Brasil, em 92, apresentou-se em programas de TV como Domingão do Faustão, Jô Soares, Hebe, e passou a fazer shows por todo o Brasil. Fez muitos shows corporativos, apresentou-se em resorts, navios, entre outros. Em 97, lançou seu primeiro CD com direção musical de Sérgio Sá, sendo indicado ao prêmio Sharp como cantor revelação e integrando a trilha sonora da novela Anjo Mau, da Rede Globo. Concorreu ao Prêmio Visa, integrou o elenco do musical “O Fantasma da Ópera”, que não chegou a realizar, e tornou-se Chazan (cantor litúrgico judaico) do Clube A Hebraica, permanecendo nesta função por 9 anos. Em 2010, apresentou-se no Festival de Inverno de Campos do Jordão com seu show Versão Brasileira, que circulou pela Apaa no Estado de São Paulo. Apresentou-se no Bourbon Street e no Bourbon Street Jazz Festival em Campos do Jordão. Em 2013 e 2014, produziu e protagonizou o musical “Pour Elise”, de Flavio de Souza, no Teatro Folha, dirigido por Pamela Duncan, dividindo o palco com Gabriela Alves Toulier e Lui Strassburger, obtendo sucesso de critica e publico. Em 2017, igualmente produziu e protagonizou o musical “Toda vez que eu digo adeus”, em parceria com o diretor e escritor Gerson Steves. Em 2019, ficou em cartaz com o show “Concertando a Broadway”, também em parceria com Gerson Steves, no Teatro Sérgio Cardoso.