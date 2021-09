AÇÃO VIRTUAL – 15ª Primavera dos Museus 25/09/21

“A resposta artística de Felícia à morte do marido foi a admirável série de Cruzes, que tinha um lado pungente, emocional, mas que era também um avanço formal irrecusável em sua arte. Felícia tornara-se afinal, irremediavelmente, uma artista”. – Frederico Morais, Arte como Missão. Ao longo de nossas vidas, vivemos em um carrossel de emoções – felicidades e tristezas, seguranças e incertezas, ganhos e perdas. Algumas compartilhamos; outras queremos imprimi-las de outra forma, como a escultora Felícia Leirner o fez na série Cruzes, utilizando a arte como subterfúgio. Pensando nisso, a equipe educativa do Museu e Auditório convidou os visitantes a imprimirem seus sentimentos por meio da arte, nascendo, assim, uma pintura coletiva. Essa pintura, dentro do tema da 15ª Primavera dos Museus, será exposta em nossas redes sociais, como uma reflexão de tudo que temos vividos.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000