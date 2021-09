AÇÃO VIRTUAL – 15ª Primavera dos Museus: “Museus: perdas e recomeços”

As esculturas do Museu Felícia Leirner dividem espaço com a música que ecoa do Auditório Claudio Santoro. Para homenagear essa importante sintonia nesses espaços culturais e para encerrar a 15ª Primavera dos Museus, Museu e Auditório apresentam a soprano lírico Emanuelle Cardoso e o pianista Bruno Cruz que prepararam uma seleção especial de peças de Claudio Santoro. Emanuelle Cardoso é bacharel em canto pela UFMG, cursa pós-graduação em Canto e Expressão pela FACEC, é integrante do Coro Madrigale; sob a regência de Arnon Oliveira, professora de canto lírico e popular, e percepção musical, além de atuar como regente do Coral Campus em Canto (Núcleo de Música Coral da UFMG), Coro da Fraternidade Agostiniana São Tomás de Vilanova e Coral Sicoob Credicom. Bruno Cruz é bacharel em piano pela UFMG, estudou na França no “Conservatoire Regional Du Grand Nancy” e, atualmente, se apresenta em recitais, concertos e também exerce atividade como pianista correpetidor atuando conjuntamente com instrumentistas, corais e orquestras dentre os quais se destaca: Coral da faculdade de medicina e coral da unimed ,orquestra de Ouro Preto e orquestra sinfônica de Betim.

Horário: às 11h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000