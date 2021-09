AÇÃO VIRTUAL – 15ª Primavera dos Museus

A 15ª Primavera dos Museus propõe uma reflexão sobre as “perdas e recomeços” vividos em tempo de pandemia. O Museu, como local que guarda memórias e experiências, tem o poder de ressignificar histórias e transformar as perdas em recomeços. Por isso, os Museus se tornam importantes espaços de reflexão e acolhimento. Sendo assim, para iniciar as reflexões sobre nossas “perdas e recomeços”, Museu e Auditório apresentam um bate-papo com Angelica Fabbri, diretora executiva da Acam Portinari, Organização Social responsável pela gestão do Museu e Auditório.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000