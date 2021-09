AÇÃO VIRTUAL – Fora da Caixa com Ana Lívia Lucio

O último domingo do mês apresenta a jovem cantora Ana Lívia Lucio, de Campos do Jordão. Ana (analivia.lucio), que canta desde os 6 anos, apresenta um repertório de música pop nacional e internacional, especialmente para a edição do Fora da Caixa.

Data: 31/10/2021

Horário: às 11h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000