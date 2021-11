AÇÃO VIRTUAL – Consciência Negra – Contação de História: Meu Crespo é de Rainha

Esta atividade é uma contação de história baseada no livro de Bell Hooks “Meu Crespo é de Rainha”. Sentando-se de maneira confortável, o público será convidado a participar da leitura. Antes de começar, algumas informações importantes serão apresentadas, como: quem é a autora da história, quem fez os desenhos para o livro e quem traduziu a história para a nossa língua. Mostrar tudo que compõe o livro (a capa, as cores e as ilustrações) e as bonecas que vão auxiliar na contação. Após, pedir para os participantes realizarem um desenho sobre o que entendeu da narração.

Local: Mídias Sociais YouTube Instagram Facebook Twitter

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000