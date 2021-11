CARREATA COM PAPAI NOEL FUNDAÇÃO LIA MARIA AGUIAR

Abrindo a programação natalina, a Carreta com o Papai Noel tem concentração no Portal da Cidade e percorre um trajeto conhecido pelo charme de sua arquitetura – passando pela Praça da Abernéssia e do Capivari -, que, unido à hospitalidade local, ganha ainda mais cor e vida, e marcam o acender das luzes tão aguardado por moradores e visitantes.

Dia: 12 de novembro de 2021

Hora: Concentração às 19h

Local: Portal da Cidade

Organizador: Fundação Lia Maria Aguiar

Informações: (12) 3663-4293