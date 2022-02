Presencial – Fora da Caixa: Carnaval

Museu e Auditório saem “fora da caixa” para levar apresentações artísticas, ações educativas e a divulgação das atrações do mês seguinte para a população jordanense. Esse encontro acontecerá na Praça Monsenhor José Vita, no bairro da Abernéssia, com apresentação da Banda Out of Box, de Campos do Jordão, apresentando marchinhas de Carnaval. No dia, o público será convidado a confeccionar suas máscaras para cair na folia junto à equipe de educadores. O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão e artistas locais para intensificar a relação com a comunidade, convidando a fazer parte das atividades cotidianas dos equipamentos culturais.

Local: Local: Praça Monsenhor José Vita – Av. Dr. Januário Miraglia, 1100 – Abernéssia – Campos do Jordão/SP

Horário: às 10h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: Gratuita