Palestra: História Oral e Acervos Virtuais para Museus na Prática

A palestra conduzida pela historiadora e gestora cultural Diana Poepcke, visa abordar a utilização da metodologia da história oral e a criação de acervos virtuais dentro dos museus para diversificação das narrativas. Serão apresentados os conceitos básicos dos temas em discussão, bem como estudos de caso que irão proporcionar o contato direto do público com a aplicação e o desenvolvimento dos acervos das instituições a partir desta metodologia. Assim, será mostrada a aplicação da metodologia na revitalização do Museu São Luís do Paraitinga; na criação do museu comunitário Zé Pereira; e no trabalho colaborativo no Museu da Mantiqueira e na plataforma Mantiqueira Polifônica. A palestra é um encontro que aproxima os museus, permite a troca de conhecimentos e práticas, e valoriza o trabalho desenvolvido em instituições culturais da região. O evento é gratuito e aberto a gestores, funcionários de museus públicos e privados, estudantes da área e interessados em geral. A palestra tem início às 10h, com recepção do público a partir das 9h30 e a disponibilização de um café para os participantes.

Diana Poepcke é pós-graduada em Políticas Culturais de Base Comunitária pela Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Argentina), especialista em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo e licenciada em História pela Ufop. Fundadora do Museu da Mantiqueira (MuMan), atuando há mais de dez anos com história oral, patrimônio cultural, museus, arquivos e educação patrimonial. Em 2021, representou o Brasil no programa “Sharing stories on contested histories” da Agência de Patrimônio Cultural do Ministério da Educação, Cultura e Ciência da Holanda. Está em seu segundo mandato como representante dos museus do Vale do Paraíba pelo Sistema Estadual de Museus de São Paulo (Sisem–SP). Atualmente, desenvolve projetos com o intuito de disseminar os saberes tradicionais a partir de novas linguagens e cria produtos que conectam cidades e comunidades através do patrimônio cultural, a partir da empresa de consultoria ConectaMUS.