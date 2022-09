Nós da Music On Air, analisamos o cenário global da música eletrônica e percebemos a grande carência de eventos, com pontos atrativos e turísticos ao ar livre. A partir desse olhar decidimos iniciar a Music On Air, buscando criar eventos únicos, onde a interação do público e da música eletrônica ocorra da melhor maneira.

Você já imaginou embarcar em uma Maria Fumaça e curtir o melhor da musica eletrônica?

E isso mesmo, a Music On Air esta preparando um evento inesquecível, iniciaremos na Maria Fumaça e iremos continuar a nossa festa no ART BBQ.