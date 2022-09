Festival Arte na Primavera – Grupo Corpo, com o espetáculo “Gira”

O festival, que acontecerá entre setembro e novembro, no Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão (SP) terá ao todo 11 espetáculos de música, dança e teatro. Quem apenas quiser acompanhar a transmissão, deverá acessar o Youtube do Auditório Cláudio Santoro. Informações também podem ser obtidas através do e-mail [email protected], ou através dos telefones (11) 3339-8116, (11) 3339-8162, (11) 98849-5303 (plantão) da Assessoria de Imprensa – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Fundado por Paulo Pederneiras em 1975, em Belo Horizonte, o Grupo Corpo estrearia no ano seguinte sua primeira criação, Maria Maria. Com música original assinada por Milton Nascimento, roteiro de Fernando Brant e coreografia do argentino Oscar Araiz, o balé ficou dez anos em cartaz e percorreu catorze países. Um êxito que se converteria na concretude de uma sede própria, inaugurada em 1978. Mas, se a empatia com o público, o entusiasmo da crítica e o sucesso de bilheteria foram imediatos, a conquista de uma identidade artística própria, a sustentação de um padrão de excelência e a construção de uma estrutura capaz de garantir a continuidade da companhia e o estabelecimento de metas de longo prazo são fruto de árduo trabalho cotidiano.

Classificação Indicativa: 14 anos

Ingressos pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/