Ensaio Aberto com Grupo Expressão em Movimento

No dia 24 de março, o Auditório Cláudio Santoro vai receber uma aula e ensaio aberto do Expressão em Movimento, que contará com 9 integrantes do grupo principal, com alunos com idade entre 17 e 26 anos. A ação será ministrada pela professora Silvana Santos. Teremos uma barra solo, onde os bailarinos fazem todos os exercícios da dança clássica, porém no chão, para melhorar a consciência corporal e focar somente na mecânica correta do exercício. Este tipo de aula também auxilia na preparação física e aquecimento para o ensaio.