Stand Up – Paul Cabanes

Carnaval de Campos do Jordão esbanja atividades culturais

Quem estiver em Campos do Jordão durante o Carnaval 2023, vai ter a oportunidade de curtir 3 excelentes eventos culturais. É o I Carnaval com Cultura de Campos do Jordão que trará música, humor e magia num dos mais tradicionais palcos da cidade.

O início será no domingo (19), às 20h, com o humorista Paul Cabanes e seu espetáculo Parisileiro. O francês debochado do TikTok apresenta suas curiosas observações sobre as diferenças culturais e de comportamento entre brasileiros e franceses que diverte muito e o fizeram ganhar milhões de seguidores nas redes sociais.

Já na segunda-feira (20) às 16h30h é a vez da magia ocupar o palco do Espaço Cultural Dr. Além. O Mágico Samuka traz seu show de magia que agrada crianças e adultos.

Fechando a programação, o Derico, saxofonista e flautista que por anos acompanhou Jô Soares trás seu show de jazz para o palco do Espaço Cultural Dr. Além disso, na terça-feira (21) às 20h de carnaval.

O Carnaval com Cultura de Campos do Jordão é uma realização da Duna Eventos com o Guiacampos.com e patrocínio da Baden Baden. O evento conta ainda com apoio da Prefeitura de Campos do Jordão.

Ingressos em https://www.sympla.com.br/produtor/dunaeventos use o cupom guiacampos e tenha 50% de desconto!

Serviço:

I Carnaval com Cultura de Campos do Jordão

19, 20 e 21 de Fevereiro

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Av. Dr. Januário Miraglia, 1582 – Abernéssia

Ingressos: https://www.sympla.com.br/produtor/dunaeventos use o cupom guiacamposcom e tenha 50% de desconto!

Mais informações: (12) 99762-0087