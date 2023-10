Espetáculo em Homenagem aos 15 anos da FLMA I

O palco do Parque Capivari também receberá toda a magia natalina com um espetáculo especial de 15 anos da Fundação, apresentação gratuita que levará ao público o talento dos núcleos culturais de Dança, Música e Teatro com a emoção das festividades de aniversário da instituição, sintetizando a trajetória de transformação que a FLMA vem construindo em Campos do Jordão.

Núcleos de Dança, Música e Teatro

Dia: 10 e 11 de novembro

Hora: 20 horas

Local: Parque Capivari