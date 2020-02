Barítono Rodolfo Giugliani canta músicas Napolitanas no Hotel Toriba em Campos do Jordão

Rodolfo Giugliani

Um dos raros barítonos brasileiros autenticamente verdianos, Giugliani foi consagrado pelo público e pela crítica especializada por suas intensas interpretações de Nabucco, Rigoletto e Giorgio Germont em teatros de ópera dentro e fora do Brasil.

O Barítono Nasceu em São Paulo. Foi aluno do renomado tenor Benito Maresca e aperfeiçoou seus estudos musicais com o maestro Mário Valério Zaccaro.

Em suas apresentações, Rodolfo mostra uma voz de timbre escuro, aveludada e densa. Dotada de duas oitavas completas, atingindo agudos extremos com facilidade e correndo livremente pelo recinto do teatro, com emissão generosa e grande volume.

Em 2000 venceu o Concurso de Canto Aldo Baldin em Florianópolis e estreou na cena lírica naquela cidade como Giorgio Germont, em La Traviata.

Outros prêmios vieram em seguida. Além de vencer mais três edições do Concurso Aldo Baldin, foi o primeiro colocado no Concurso Internacional de Canto Maria Callas (São Paulo), no Concurso de Canto Bidu Sayão (Belém-PA), Concurso de Canto Vozes do Brasil (Rio de Janeiro) e o Concurso Internacional de Canto Jaume Aragall (Barcelona, Espanha).

Em 2016, sua interpretação do personagem Iberê, na ópera Lo Schiavo de Carlos Gomes encenada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro lhe valeu o prêmio APCA como o melhor cantor lírico daquele ano.