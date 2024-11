Campos do Jordão será sede do SINDEPAT Summit 2025, principal evento de parques e atrações do Brasil

A charmosa cidade de Campos do Jordão, será palco da sexta edição do SINDEPAT Summit, principal evento da indústria de parques, atrações e entretenimento do Brasil. Marcado para os dias 14 a 16 de maio de 2025, o encontro é promovido pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) e promete reunir líderes do setor, expositores e especialistas em um dos destinos mais icônicos do país.

Campos do Jordão: um destino estratégico

Conhecida como a cidade mais alta do Brasil, a 1.628 metros de altitude, Campos do Jordão é famosa por sua arquitetura inspirada nas vilas de montanha europeias e por atrair visitantes durante todas as estações do ano. Localizada a apenas 170 km de São Paulo e 350 km do Rio de Janeiro, a cidade oferece fácil acesso por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos e do Aeroporto de São José dos Campos, a apenas 80 km de distância.

A presidente executiva do SINDEPAT, Carolina Negri, celebrou a escolha de Campos do Jordão como sede do evento: “Analisamos detalhadamente os destinos que poderiam receber o SINDEPAT Summit em 2025 e ficamos encantados com a infraestrutura, a diversidade de atrações e a hospitalidade da cidade. O Campos do Jordão Convention Center, que receberá o evento, está à altura das nossas expectativas e atenderá perfeitamente à crescente demanda do setor”, afirmou.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O que esperar do evento

O SINDEPAT Summit é um espaço de destaque para a apresentação de tendências, cases de sucesso, inovações tecnológicas e networking no setor de parques e atrações. Com uma programação que inclui palestras, painéis e uma área de exposições, o evento é também uma oportunidade única para conexão entre os principais players do mercado.

A edição de 2025 continuará o formato ampliado introduzido em 2024, que inclui eventos de abertura e encerramento, além de um dia extra dedicado a visitas técnicas aos parques e atrações locais. Na edição anterior, realizada em Foz do Iguaçu, mais de 360 participantes e 40 empresas expositoras de 11 países estiveram presentes, consolidando o Summit como um dos maiores encontros do setor na América Latina.

Parques e atrações em Campos do Jordão

Entre as atrações locais que serão destaque no SINDEPAT Summit estão o Parque Capivari, que oferece um renovado teleférico, trenó de montanha, roda-gigante e o primeiro shopping ao ar livre em parque do Brasil. Já o Prana Park chama atenção pelos esportes de aventura, como a tirolesa, o balanço mais alto do Brasil e a bike aérea a 600 metros de altura.

Além das opções de lazer, Campos do Jordão se destaca pela sua rica gastronomia, com foco em cervejas artesanais e pratos que unem tradição e sofisticação. Esses atrativos complementam a experiência do visitante, garantindo que o Summit seja muito mais do que um evento técnico: uma imersão na cultura e hospitalidade da cidade.

O impacto do Summit no setor

A realização do SINDEPAT Summit em Campos do Jordão reflete o crescimento do setor de parques e atrações turísticas no Brasil, que vive um momento de expansão. “O Summit cresce a cada ano em número de participantes e expositores, e Campos do Jordão é o lugar ideal para receber essa edição. Estamos animados para proporcionar uma experiência enriquecedora tanto para os visitantes quanto para os expositores”, destacou Carolina Negri.

O evento também reforça a importância de Campos do Jordão no cenário turístico nacional, colocando a cidade no centro das discussões sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico no setor de parques e atrações.

Programação robusta

Além de palestras e painéis com especialistas nacionais e internacionais, o SINDEPAT Summit terá uma área de exposições para apresentar as últimas inovações em produtos e serviços para o mercado. A programação contará ainda com o lançamento de publicações setoriais, como o Panorama Setorial de Parques, Atrações e Entretenimento e o Anuário SINDEPAT, que oferecem uma visão detalhada do mercado no Brasil.

Sobre o SINDEPAT

O Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) é uma entidade que representa os principais parques e atrações do Brasil, promovendo a integração e o desenvolvimento do setor. O Summit é uma das iniciativas mais importantes da organização, conectando profissionais e empresas em busca de soluções inovadoras e colaborativas para o turismo e entretenimento no país.

Com Campos do Jordão como palco, a edição de 2025 do SINDEPAT Summit promete ser um marco, consolidando o evento como referência no setor e destacando a cidade como um destino estratégico para o turismo de negócios e lazer no Brasil.